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Махоумс прокомментировал слухи о завершении карьеры Келси после поражения в Супербоуле

Махоумс прокомментировал слухи о завершении карьеры Келси после поражения в Супербоуле
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Квотербек команды «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс высказался о слухах о возможном завершении карьеры своего товарища по команде Трэвиса Келси после поражения команды в Супербоуле-2025. «Канзас» потерпел поражение от «Филадельфии Иглз» со счётом 22:40.

НФЛ — Супербоул-2025. Супербоул
Филадельфия Иглз — Канзас-Сити Чифс
10 февраля 2025, понедельник. 02:30 МСК
Филадельфия Иглз
Окончено
40:22
Канзас-Сити Чифс

«Он так много дал этой команде и НФЛ. Быть в одной команде с ним было радостью не только для меня, но и для людей, которые смотрели на него. Он знает, что в нём ещё много футбола. Это видно. Он сделал достаточно, чтобы стать парнем в золотой куртке и первым кандидатом в Зал славы. Он проведёт немного времени со своей семьёй и примет это решение самостоятельно», — приводит слова Махоумса Daily Mail.

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