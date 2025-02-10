Махоумс прокомментировал слухи о завершении карьеры Келси после поражения в Супербоуле

Квотербек команды «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс высказался о слухах о возможном завершении карьеры своего товарища по команде Трэвиса Келси после поражения команды в Супербоуле-2025. «Канзас» потерпел поражение от «Филадельфии Иглз» со счётом 22:40.

«Он так много дал этой команде и НФЛ. Быть в одной команде с ним было радостью не только для меня, но и для людей, которые смотрели на него. Он знает, что в нём ещё много футбола. Это видно. Он сделал достаточно, чтобы стать парнем в золотой куртке и первым кандидатом в Зал славы. Он проведёт немного времени со своей семьёй и примет это решение самостоятельно», — приводит слова Махоумса Daily Mail.