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В соцсетях раскритиковали выступление Кендрика Ламара в перерыве Супербоула-2025

В соцсетях раскритиковали выступление Кендрика Ламара в перерыве Супербоула-2025
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Американский рэпер Кендрик Ламар был раскритикован за выступление в перерыве Супербоула-2025, в котором встречались команды «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглз». В социальных сетях многим не понравилось шоу исполнителя.

«Я действительно не могу сказать, предвзято ли я отношусь к Кендрику, но я думаю, что это худшее шоу в перерыве, которое я видел в последнее время».

«Каким-то образом Кендрик хуже, чем сама игра».

«Это шоу Кендрика Ламара в перерыве — просто отстой… Худшее из всех…» ​​— приводит несколько ярких цитат Daily Mail.

Ламар исполнил ряд своих хитов, таких как Humble, DNA, Not Like Us, Euphoria и другие. Гостьей его шоу была певица SZA. На сцене также появилась легендарная теннисистка Серена Уильямс, которая выступила в роли подтанцовки.

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