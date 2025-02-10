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Патрик Махоумс обратился к фанатам после поражения «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле-2025

Патрик Махоумс обратился к фанатам после поражения «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле-2025
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Квотербек команды «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс обратился к болельщикам после поражения команды в Супербоуле-2025. «Канзас» уступил «Филадельфии Иглз» со счётом 22:40.

НФЛ — Супербоул-2025. Супербоул
Филадельфия Иглз — Канзас-Сити Чифс
10 февраля 2025, понедельник. 02:30 МСК
Филадельфия Иглз
Окончено
40:22
Канзас-Сити Чифс

«Ценю всю любовь и поддержку от вас. Сегодня я вас всех подвёл. Буду продолжать работать, стараться учиться и становиться лучше. Хочу поблагодарить бога за каждую возможность, которую он мне дал. Мы вернёмся», — написал Махоумс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, «Филадельфия» выиграла Супербоул во второй раз в истории. Первый трофей команда завоевала в 2017 году.

Лучшим игроком матча стал 26-летний квотербек «Филадельфии» Джейлен Хёртс. Он заработал два тачдауна и 221 ярд в матче. Это второй Супербоул в карьере квотербека — он играл за «Иглс» в финале-2022, когда его команда уступила «Чифс».

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