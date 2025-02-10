Патрик Махоумс обратился к фанатам после поражения «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле-2025

Квотербек команды «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс обратился к болельщикам после поражения команды в Супербоуле-2025. «Канзас» уступил «Филадельфии Иглз» со счётом 22:40.

«Ценю всю любовь и поддержку от вас. Сегодня я вас всех подвёл. Буду продолжать работать, стараться учиться и становиться лучше. Хочу поблагодарить бога за каждую возможность, которую он мне дал. Мы вернёмся», — написал Махоумс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, «Филадельфия» выиграла Супербоул во второй раз в истории. Первый трофей команда завоевала в 2017 году.

Лучшим игроком матча стал 26-летний квотербек «Филадельфии» Джейлен Хёртс. Он заработал два тачдауна и 221 ярд в матче. Это второй Супербоул в карьере квотербека — он играл за «Иглс» в финале-2022, когда его команда уступила «Чифс».