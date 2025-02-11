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КПРФ одержал победу над «Тюменью» в центральном матче тура ЧР по футзалу

КПРФ одержал победу над «Тюменью» в центральном матче тура ЧР по футзалу
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10 февраля завершился центральный матч 34-го тура БЕТСИТИ Суперлиги по футзалу. Спортсмены из КПРФ (Москва) с минимальным преимуществом одолели «Тюмень». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу столичной команды.

В составе КПРФ хет‑трик оформил Янар Асадов, ещё один гол на счету Жуау Гилерме. У команды из Тюмени отличились Денис Неведров и Гиорги Гавтадзе, мяч в свои ворота отправил игрок КПРФ Даниэль Баталья.

По итогам 34-го тура КПРФ занимает второе место в таблице с результатом 70 очков. «Тюмень» расположилась на третьем месте. На счету команды 67 очков. Возглавляет тройку лидеров «Норильский никель» (73 очка).

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