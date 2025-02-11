Джейлен Хёртс — 4-й темнокожий квотербек в истории, выигравший Супербоул

26-летний квотербек «Филадельфии» Джейлен Хёртс присоедился к Патрику Махоумсу, Расселу Уилсону и Дугу Уильямсу как единственные темнокожие квотербеки, выигравшие Супербоул, сообщает ESPN.

В решающем матче турнира «Филадельфия Иглз» обыграла «Канзас-Сити Чифс» со счётом 40:22.

Отметим, Хёртс признан MVP Супербоула-2025 Это второй Супербоул в карьере квотербека – он играл за «Иглс» в финале-2022, когда его команда проиграла «Чифс».

«Филадельфия» пять раз играла в Супербоуле, и до этого года всего один раз становилась чемпионом — в 2017 году. «Канзас-Сити» же участвовал в соревновании семь раз, выигрывал в финальном матче два года подряд.

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