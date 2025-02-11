Чемпион Супербоула Джейлен Хёртс ответил на критику в свой адрес

26-летний квотербек «Филадельфии» Джейлен Хёртс ответил на критику в свой адрес.

«Я не могу контролировать мнение этих людей, но если для того, чтобы стать чемпионом мира, мне потребуется вся ненависть и их мнение, то пусть они продолжают в том же духе», — приводит слова Хёртса The Athletic.

Напомним, Хёртс признан MVP Супербоула-2025 Это второй Супербоул в карьере квотербека – он играл за «Иглс» в финале-2022, когда его команда проиграла «Чифс». В решающем матче турнира текущего сезона «Филадельфия Иглз» обыграла «Канзас-Сити Чифс» со счётом 40:22.

«Филадельфия» пять раз играла в Супербоуле, и до этого года всего один раз становилась чемпионом — в 2017 году. «Канзас-Сити» же участвовал в соревновании семь раз, выигрывал в финальном матче два года подряд.

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