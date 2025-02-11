Легкоатлеткам с повышенным тестостероном могут запретить выступать на соревнованиях

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) может внести корректировки в правила допуска, запретив участвовать в соревнованиях спортсменкам с повышенным уровнем тестостерона. Об этом сообщает AP.

С 2018 года по правилам World Athletics спортсменки с повышенным уровнем тестостерона в организме (не более пяти наномоль на литр) в течение двух лет должны были проходить терапию подавления гормона, чтобы иметь право выступать на соревнованиях под эгидой организации. Теперь их статус может попасть под те же правила, которые распространяются на трансгендерных* спортсменов, и они не будут допущены до соревнований независимо от прохождения терапии.

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