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Патрик Махоумс мог получить сотрясение мозга по ходу Супербоула-2025

Патрик Махоумс мог получить сотрясение мозга по ходу Супербоула-2025
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Квотербек команды «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс мог играть в Супербоуле-2025 с сотрясением мозга. Об этом сообщает Marca.

Вскоре после начала Супербоула с «Филадельфией Иглз» Махоумс получил сильный удар по голове, который мог повлиять на всю его игру. Когда он упал, то сильно ударился головой о землю. Симптомы квотербека не подошли под сотрясение мозга, но с момента падения Махоумс играл крайне неудачно.

Он сделал более 200 передач, не совершив ни одного перехвата, а в первой половине матча сделал всего два. Он выполнил лишь 65% передач и был удалён с поля шесть раз. Некоторые СМИ предполагают, что удар в первой четверти мог стать одной из причин плохой игры Махоумса.

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