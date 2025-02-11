Патрик Махоумс мог получить сотрясение мозга по ходу Супербоула-2025

Квотербек команды «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс мог играть в Супербоуле-2025 с сотрясением мозга. Об этом сообщает Marca.

Вскоре после начала Супербоула с «Филадельфией Иглз» Махоумс получил сильный удар по голове, который мог повлиять на всю его игру. Когда он упал, то сильно ударился головой о землю. Симптомы квотербека не подошли под сотрясение мозга, но с момента падения Махоумс играл крайне неудачно.

Он сделал более 200 передач, не совершив ни одного перехвата, а в первой половине матча сделал всего два. Он выполнил лишь 65% передач и был удалён с поля шесть раз. Некоторые СМИ предполагают, что удар в первой четверти мог стать одной из причин плохой игры Махоумса.