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Россиянка Анастасия Фикачёва выиграла детский чемпионат мира по нардам

Россиянка Анастасия Фикачёва выиграла детский чемпионат мира по нардам
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Российская нардистка Анастасия Фикачёва стала победительницей онлайн-чемпионата мира по коротким нардам среди детей. Спортсменка из Белгородской области одержала восемь побед при всего одном поражении.

Фикачёва родилась в 2013 году. На протяжении всего турнира, организованного под эгидой Всемирной федерации нард в интернете, она демонстрировала высокий уровень, завершив блестящее выступление на соревнованиях с pr 16,16. Серебро досталось Саше Ляссур из Франции, бронзу завоевала представительница Португалии Клара Андраде.

Чемпионат мира проводился по швейцарской системе с выбыванием после трёх поражений.

Это не первый большой успех юной спортсменки. Год назад Анастасия вместе со старшей сестрой Екатериной участвовала в Спортивном молодёжном кубке по нардам в Сколково и показала достойный результат. Там сёстры Фикачёвы в команде с Артёмом Михайловым выиграли для Белгорода серебро в командном турнире. Такое достижение не осталось без внимания местных СМИ, показавших сюжет о нардистках, в котором они признались, что данным видом спорта их увлёк отец.

«На прошедшей неделе сёстры участвовали во Всероссийских соревнованиях «Кубок дружбы» в Нижнем Новгороде. В тройку не попали, но сумели оказать серьёзное сопротивление сильнейшим нардисткам страны. Словом, выступили очень хорошо», — рассказал член исполкома Федерации нард России Юрий Акопов.

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