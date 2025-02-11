«Для популяризации водного поло необходимы трансляции на ТВ» — главный тренер «КОС-Синтез»

Евгений Ярощук, главный тренер казанского «КОС-Синтез», поделился мнением о текущем состоянии своей команды и зрительском интересе к водному поло в России.

Популяризация водного поло — большая работа

Ярощук отметил, что водное поло — зрелищный и динамичный вид спорта, однако чтобы сделать его более узнаваемым, предстоит много работы: «Меня радует хорошая посещаемость, не только на наших домашних матчах в Казани, но и в Астрахани, Волгограде и Санкт-Петербурге. Однако в этом направление ещё предстоит поработать. Причём совместно с ватерпольными клубами и с Федерацией водных видов спорта России. Для дальнейшей популяризации российского водного поло необходимы, на мой взгляд, трансляции матчей российского чемпионата на федеральном спортивном канале. Благо, у сама игра интересна для зрителя».

Главная задача — качественная подготовка к плей-офф

«КОС-Синтез» продолжает лидировать в турнирной таблице мужской Суперлиги. Казанский коллектив одержал две выездные победы над «Штурмом 2002» и сохраняет потенциальное преимущество своей площадки в плей-офф. Наставник казанцев отметил состояние своей команды: «Победы, особенно крупные, всегда прибавляют настроения. Да, мы уверенно выиграли две игры у «Штурма 2002». Парни надёжно действовали в обороне и хорошо реализовали свои моменты в нападении. Во второй игре «КОС-Синтез» качественно отработал в защите на лишнем игроке, 6 на 5. Все старались, выполняли тренерские установки. Не стану выделять кого-то персонально».

Также Ярощук поделился целями на оставшуюся часть чемпионата: «Личная статистика для нас отходит на второй план. «КОС-Синтез» планомерно движется к решению промежуточной задачи — занять первое место в регулярном чемпионате, однако мы прекрасно понимаем, что конечный результат будет определяться по итогам плей-офф. Цель может дать только одна — золотые медали. Сейчас очень важно качественно подготовиться к решающим матчам и именно в них показать свой максимальный уровень», — добавил Ярощук.