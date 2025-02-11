Сенсация из Москвы и высокий уровень признанных мастеров. Итоги «Кубка дружбы» по нардам

В нижнем Новгороде завершился «Кубок дружбы» по нардам. Соревнования прошли с 5 по 9 февраля и стали первым в 2025 году Всероссийским стартом в офлайн-режиме.

Итоги турнира подвёл член исполкома Федерации нард России Юрий Акопов, сам принявший участие в дополнительной дисциплине «Кубок Мастеров» и заняший в ней 2-е место:

«Среди победителей и призёров — в основном известные мастера, но не обошлось без сенсаций. Прорыв совершил молодой спортсмен из Москвы Сергей Алексеев. Человек, который не так давно играет в нарды и не имел опыта выступлений в крупных турнирах, в первый раз выехал на Всероссийские соревнования и сразу поделил 3-е место с Алексеем Токаревым, маститым игроком из Татарстана. А ведь в мужском турнире участвовали 62 игрока. Дебют получился впечатляющим».

Также Акопов отметил, что расписание турнира было выстроено таким образом, чтобы спортсмены имели возможность участвовать во всех дисциплинах, в том числе дополнительных.

В основную программу «Кубка дружбы» вошли турниры по четырём дисциплинам: «длинные нарды», «длинные нарды — блиц», «короткие нарды» и «короткие нарды — блиц». Соревнования проходили отдельно для мужчин и женщин. Кроме того, состоялись смешанные турниры по коротким нардам среди пар, однопоинтовый турнир (из одной партии) по длинным нардам и Кубки мастеров (до первого поражения).

Список победителей и призёров:

Мужчины

Длинные нарды

1. Сергей Петухов (Москва). 2. Николай Киселев (Кировская область). 3. Иван Рыбенков (Ленинградская область)

Длинные нарды – блиц

1. Наиль Арзуханов (Ярославская область). 2. Левик Багдасарян (Москва). 3. Генри Гаспарян (Московская область)

Короткие нарды

1. Тимур Азизов (Москва). 2. Наиль Арзуханов (Ярославская область). 3-4. Сергей Алексеев (Москва) и Алексей Токарев (Татарстан)

Короткие нарды — блиц

1. Виктор Науменко (Ульяновская область) 2. Сергей Агеев (Алтайский край). 3. Сергей Аленин (Москва)

Женщины

Длинные нарды

1.Екатерина Дроздова (Челябинская область). 2. Светлана Тимина (Татарстан). 3.Лилия Королева (Татарстан)

Длинные нарды — блиц

1. Елена Попова (Свердловская область). 2. Светлана Машковцева (Свердловская область). 3. Елена Ганжа (Северная Осетия -Алания)

Короткие нарды

1. Ольга Иванова (Московская область). 2. Светлана Тимина (Татарстан). 3. Екатерина Дроздова (Челябинская область)

Короткие нарды-блиц

1. Ксения Нагаева (Челябинская область). 2. Оксана Гаязова (Москва). 3. Елена Ганжа (Северная Осетия-Алания)

Дополнительная программа

Короткие нарды — пары

1. Александр Солодухин (Ростовская область) и Елизавета Хрущева (Московская область). 2. Сергей Петухов и Павел Потапов (оба — Москва). 3. Заур Апеков (Кабардино-Балкарския) и Фёдор Кройтор (Республика Саха)

Однопоинтовый турнир

1. Елена Попова (Свердловская область). 2. Сергей Алексеев (Москва). 3. Александр Конохов (Московская область)

Кубок Мастеров по длинным нардам

1. Дмитрий Морозов (Самарская область). 2. Айрат Фатыхов (Татарстан). 3-4. Михаил Кожевников (Пермский край) и Ванаршак Акопян (Татарстан)

Кубок Мастеров по коротким нардам

1. Алексей Сыпко (Татарстан). 2. Юрий Акопов (Москва). 3-4. Василий Чемохоненко (Московская область) и Царук Манукян (Калужская область)