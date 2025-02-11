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Дмитрий Губерниев получил удостоверение советника министра спорта

Дмитрий Губерниев получил удостоверение советника министра спорта
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Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев получил удостоверение от министерства спорта. Ему его вручил Михаил Дегтярёв, министр спорта и президент Олимпийского комитета России.

Фото: Министерство спорта РФ

Официальная должность Губерниева звучит следующим образом — советник министра спорта Российской Федерации на общественных началах. Он её занимает с конца 2024 года.

Губерниев — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах, заслуженный журналист Российской Федерации (2023), заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Башкортостан (2024).

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