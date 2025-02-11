Дмитрий Губерниев высказался о своём назначении советником министра спорта РФ

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал свою работу в качестве советника министра спорта РФ Михаила Дегтярёва.

«Мы в одной лодке. Все начинания и вся работа, которую ведёт Олимпийский комитет по развитию спорта в стране и нашему возвращению, не то что не оставляет меня равнодушным, а радуют. Я буду всячески помогать. Мы разговаривали более полутора часов — поговорили обо всём: тут и лыжи, и биатлон, и художественная гимнастика. Есть понимание вопросов, что и как нам надо делать, как возвращаться в международный спорт.

Есть контакты с большими международными руководителями. Самое главное, что спортивная дипломатия работает — у меня на своём уровне, у министра на своём уровне. Здесь тот самый случай, когда объединившись мы будем помогать развивать спорт в стране, помогать людям, спортсменам и становиться сильнее», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.