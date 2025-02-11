Укравший смартфон чемпион России по лёгкой атлетике приговорён к 3,5 годам тюрьмы

Мещанский районный суд Москвы приговорил многократного чемпиона России по лёгкой атлетике Марка Толстихина к трём с половиной годам тюрьмы по делу о краже.

«Приговором Мещанского районного суда города Москвы ранее судимый Толстихин Марк Игоревич признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «В» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — приводит слова источника «РИА Новости Спорт».

Напомним, в 2017 году Толстихин был осуждён за грабёж и кражу чужого имущества в крупном размере. Через два года его задержали за кражу айфона у жительницы Москвы и приговорили к принудительным работам, но он смог сбежать и позже был объявлен в федеральный розыск.

Марк Толстихин — мастер спорта по лëгкой атлетике из Смоленской области. Неоднократный победитель российских соревнований, а также участник чемпионатов Европы и мира по кроссу и горному бегу.