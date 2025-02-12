Супербоул-2025 стал самым просматриваемым за всю историю — FOX
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Матч Супербоула-2025 между «Филадельфией Иглз» и «Канзас-Сити Чифс» (40:22) побил рекорд финалов первенства NFL по количеству просмотров. По данным телевизионной сети Fox, общая аудитория финала чемпионата по американскому футболу в 2025 году составила 126 миллионов человек.
НФЛ — Супербоул-2025. Супербоул
Филадельфия Иглз — Канзас-Сити Чифс
10 февраля 2025, понедельник. 02:30 МСК
Филадельфия Иглз
Окончено
40:22
Канзас-Сити Чифс
В перерыве матча выступил известный американский рэпер Кендрик Ламар. Издание The Athletic поместило его на четвёртую строчку в рейтинге всех выступлений суперзвёзд шоу-бизнеса в перерывах Супербоула за всю историю.
«Филадельфия Иглз» выиграла Супербоул во второй раз в истории. Первый чемпионский трофей клуб из Пенсильвании завоевал в 2017 году.
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