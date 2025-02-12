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Ирина Винер ушла в отставку с поста главного тренера России по художественной гимнастике

Ирина Винер ушла в отставку с поста главного тренера России по художественной гимнастике
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Заслуженный тренер Ирина Винер объявила об уходе в отставку с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

«Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике.

Сегодня передо мной стоит новая, не менее важная задача — не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звёзд. Тем более что многие из моих учеников уже сами стали выдающимися наставниками. Это позволит сохранить традиции нашей гимнастики и обеспечить преемственность поколений», — приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».

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