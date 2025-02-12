Михаил Дегтярёв сообщил о принятии заявления об отставке Ирины Винер

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что центр спортивной подготовки сборных команд России удовлетворил заявление Ирины Винер об отставке, а также поблагодарил её за вклад в российскую художественную гимнастику.

«Ирина Александровна Винер — уникальный тренер, буквально создавший школу художественной гимнастики, которой восхищается весь мир. Под её руководством российская команда завоевала бесчисленное количество титулов, а дисциплина стала по-настоящему популярной. Её вклад в развитие спорта невозможно переоценить. Мы выражаем ей глубокую благодарность за работу и поддержку спортсменов на протяжении десятилетий. Уверен, её опыт будет востребован в подготовке нового поколения тренеров. Покинуть пост – это её решение, которое мы уважаем», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».