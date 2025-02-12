Белозёров: под руководством Винер Россия стала признанным лидером мирового спорта

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозёров высказался о влиянии Ирины Винер на российскую художественную гимнастику. Сегодня, 12 февраля, она объявила об уходе в отставку с поста главного тренера сборной.

«Под её руководством наша сборная стала признанным лидером мирового спорта, а её ученики не раз доказывали своё мастерство на крупнейших соревнованиях. Федерация гимнастики России выражает благодарность Ирине Александровне за её личный вклад в развитие художественной гимнастики. Уверен, что её огромный опыт будет востребован тренерским сообществом, тем более что сегодня многие её ученики сами стали успешными наставниками», — приводит слова Белозёрова «РИА Новости Спорт».