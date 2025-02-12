Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Белозёров: под руководством Винер Россия стала признанным лидером мирового спорта

Белозёров: под руководством Винер Россия стала признанным лидером мирового спорта
Комментарии

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозёров высказался о влиянии Ирины Винер на российскую художественную гимнастику. Сегодня, 12 февраля, она объявила об уходе в отставку с поста главного тренера сборной.

«Под её руководством наша сборная стала признанным лидером мирового спорта, а её ученики не раз доказывали своё мастерство на крупнейших соревнованиях. Федерация гимнастики России выражает благодарность Ирине Александровне за её личный вклад в развитие художественной гимнастики. Уверен, что её огромный опыт будет востребован тренерским сообществом, тем более что сегодня многие её ученики сами стали успешными наставниками», — приводит слова Белозёрова «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Официально
Ирина Винер ушла в отставку с поста главного тренера России по художественной гимнастике
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android