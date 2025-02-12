Международная Премия РБ пройдёт 8 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер

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Международная Премия РБ — это одно из крупнейших мировых событий в области спорта и букмекерства. VI церемония награждения победителей пройдёт 8 апреля 2025 года во Дворце гимнастики Ирины Винер. Событие призвано объединить лидеров спортивной индустрии, бизнеса, медиа и выявить лучшие компании в спортивно-букмекерской отрасли.

После регистрации номинантов и открытого голосования будет сформирован шорт-лист участников. Определять победителей предстоит экспертному жюри, в которое традиционно войдут лидеры спортивной индустрии России.

Финальным и самым ярким этапом Премии РБ станет торжественная церемония награждения. Ежегодно мероприятие посещают президенты лиг и федераций, известные спортсмены, тренеры, селебрити и звёзды шоу-бизнеса. На каждой церемонии присутствует специальный гость — именитый спортсмен мирового уровня. В прошлые годы в этой почётной роли выступили Алессандро Дель Пьеро, Луиш Фигу, Эммануэль Адебайор, Кафу.