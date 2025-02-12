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19-летний колумбийский велогонщик погиб на тренировке в результате автомобильной аварии

19-летний колумбийский велогонщик погиб на тренировке в результате автомобильной аварии
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Колумбийский велогонщик Хуан Дэвид Карденас попал в автомобильную аварию на тренировке, врезавшись в фургон, сообщает португальская команда Portos Windmob в социальных сетях. От полученных травм молодой спортсмен скончался.

«Велоклуб JB Lordelo глубоко опечален потерей образцового и скромного молодого человека, который так много сделал для команды Portos Windmob. Мы скорбим. Наши искренние соболезнования семье и друзьям. Покойся с миром, друг», — сказано в сообщении.

Как сообщает Marca, трагедия случилась в Колумбии, в департаменте Бояка.

Напомним, это уже второй случай гибели молодого велогонщика за последние три недели. 24 января после столкновения с автомобилем во время тренировки погибла 19-летняя итальянка Сара Пиффер.

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