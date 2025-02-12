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Ирина Винер: все мои ученицы навсегда останутся моими детьми

Ирина Винер: все мои ученицы навсегда останутся моими детьми
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Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер отреагировала на тёплые слова в свой адрес со стороны своих воспитанниц Ульяны Донсковой и Ангелины Шкатовой после того, как сегодня, 12 февраля, объявила об уходе в отставку с поста главного тренера национальной команды.

«Сегодня я получаю сотни писем и сообщений. Спасибо всем за тёплые слова! Все мои ученицы навсегда останутся моими детьми», — написала Винер в своём телеграм-канале.

Напомним, 76-летняя Винер занимала этот пост с 2001 года. Ранее сегодня министр спорта России Михаил Дегтярёв принял отставку тренера и поблагодарил Винер за многолетнюю работу и заслуги в художественной гимнастике, а также за поддержку спортсменов.

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