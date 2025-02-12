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Кабаева: школа Винер является образцом для подражания во всём мире

Кабаева: школа Винер является образцом для подражания во всём мире
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Олимпийская чемпионка 2004 года, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Алина Кабаева высказалась о решении заслуженного тренера Ирины Винер покинуть пост главного тренера национальной команды.

«За годы работы она не только воспитала выдающихся чемпионок, но и создала уникальную школу, которая стала образцом для подражания во всём мире. Её талант, мудрость и преданность делу вдохновили множество спортсменок, и её влияние на этот вид спорта невозможно переоценить. Ирина Александровна — это символ силы, грации и стремления к совершенству. Она подарила нам незабываемые моменты триумфа и гордости, а её достижения навсегда останутся в истории. Мы благодарны ей за все уроки, которые она нам дала, и за ту красоту, которую она привнесла в мир художественной гимнастики», — приводит слова Кабаевой пресс-служба академии художественной гимнастики «Небесная грация».

Напомним, 76-летняя Винер занимала этот пост с 2001 года. Ранее сегодня, 12 февраля, министр спорта России Михаил Дегтярёв принял отставку тренера и поблагодарил Винер за многолетнюю работу и заслуги в художественной гимнастике, а также за поддержку спортсменов.

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