Владимир Соловьёв получил звание мастера спорта по стрельбе

Журналист и ведущий Владимир Соловьёв стал мастером спорта России в области практической стрельбы. Об этом сообщил министр спорта России и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.

«Поздравляю Владимира Соловьёва с присвоением звания мастера спорта России по практической стрельбе. Заслуженно», — написал Дегтярёв на своей странице в социальных сетях.

Практическая стрельба представляет собой один из видов стрелкового спорта, где упражнения максимально повторяют боевую обстановку. В этой дисциплине стрельба сменяется активными перебежками по тренировочной площадке с мишенями и укрытиями.