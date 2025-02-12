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Владимир Соловьёв получил звание мастера спорта по стрельбе

Владимир Соловьёв получил звание мастера спорта по стрельбе
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Журналист и ведущий Владимир Соловьёв стал мастером спорта России в области практической стрельбы. Об этом сообщил министр спорта России и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.

«Поздравляю Владимира Соловьёва с присвоением звания мастера спорта России по практической стрельбе. Заслуженно», — написал Дегтярёв на своей странице в социальных сетях.

Практическая стрельба представляет собой один из видов стрелкового спорта, где упражнения максимально повторяют боевую обстановку. В этой дисциплине стрельба сменяется активными перебежками по тренировочной площадке с мишенями и укрытиями.

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