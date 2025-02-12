Лала Крамаренко назвала дату своего первого выступления после операции

Российская гимнастка Лала Крамаренко рассказала о своём восстановлении после операции. Ранее сообщалось, что на Играх БРИКС в Казани в июне 2024 года спортсменка выступала с серьёзной травмой.

«Пока восстанавливаюсь, не могу сказать, что всё хорошо сейчас. Операция была довольно непростая, но надеюсь, что всё будет хорошо и начну выступать. 23-го числа у нас будет концерт. Планирую на нём выступать», — приводит слова Крамаренко «РИА Новости Спорт».

20-летняя Лала Крамаренко является является чемпионкой Европы 2021 года, чемпионкой мира среди юниоров 2019 года и чемпионкой Европы среди юниоров 2018 года. На чемпионате России по художественной гимнастике в 2024 году Крамаренко завоевала пять золотых медалей.