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Сёстры Аверины обратились к Ирине Винер, покинувшей пост главного тренера сборной России

Сёстры Аверины обратились к Ирине Винер, покинувшей пост главного тренера сборной России
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Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике, сёстры Дина и Арина Аверины обратились к заслуженному тренеру России Ирине Винер, которая 12 февраля объявила об уходе с поста главного тренера национальной команды.

«Дорогая Ирина Александровна! Нам повезло знать вас лично. Мы гордимся вами. Ваше имя связано с эпохой в художественной гимнастике. Вы — настоящая легенда, спортивный и общественный деятель, лидер мирового и российского спорта, тренер и наставник от бога. На протяжении всего нашего спортивного пути вы были рядом с нами и помогали подняться нам на пьедестал главных мировых стартов. Мы всегда рядом с вами, и впереди у нас ещё множество незабываемых моментов», — сказано в обращении в телеграм-канале Авериных.

Напомним, 76-летняя Ирина Винер занимала этот пост с 2001 года.

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