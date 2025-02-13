Крамаренко обратилась к Винер, недавно покинувшей пост главного тренера сборной России

Российская гимнастка Лала Крамаренко выразила благодарность экс-тренеру сборной России по художественной гимнастике Ирине Винер.

«Хочу выразить вам огромную благодарность за годы упорных тренировок, терпение и профессионализм. Ваши советы и наставления помогли мне достичь высоких результатов. Благодаря вашей любви вы смогли сделать художественную гимнастику самым артистичным видом спорта. Ваши уроки дисциплины и настойчивости помогли мне не только в спорте, но и в повседневной жизни, став основой для всех моих достижений. Особенно хочу поблагодарить за вашу поддержку в трудные моменты, когда ваша вера в нас была сильнее любых сомнений», — написала Крамаренко в своих соцсетях.

Напомним, 12 февраля Винер заявила, что покидает свой пост, который возглавляла с 2001 года.