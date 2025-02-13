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Сборная Уэльса по регби рассталась с главным тренером

Сборная Уэльса по регби рассталась с главным тренером
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Во вторник, 11 февраля, Союз регби Уэльса сообщил, что главный тренер сборной новозеландец Уоррен Гэтланд покинул команду по обоюдному согласию с руководством. Исполняющим обязанности главного тренера валлийцев до конца Кубка шести наций назначен англичанин Мэтт Шерратт, работающий с «Кардиффом».

Новозеландский специалист работал со сборной Уэльса с 2007 по 2019 год, когда валлийцы возглавляли мировой рейтинг, взяли три «Больших шлема» и имели серию побед длиной в 14 матчей. Вновь Союз регби Уэльса пригласил Гэтланда в 2022 году, находясь в глубочайшем финансовом кризисе и переживая болезненную смену поколений.

Уэльс не одерживал побед уже в 12 матчах кряду и в мировом рейтинге опустился на 12-е место. Следующую встречу валлийцы проведут в рамках Кубка шести наций 22 февраля против сборной Ирландии, возглавляющей турнирную таблицу.

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