Российские пловцы выступят на этапе Кубка мира на открытой воде

Российские спортсмены выступят на первом этапе Кубка мира по плаванию на открытой воде. Об этом сообщает пресс‑служба World Aquatics.

В заявку на эти международные соревнования вошли Владислав Утробин, Александр Степанов, Владимир Иванов, Яна Курцева и Екатерина Сорокина.

Этап Кубка мира в заливе Сома в Хургаде (Египет) пройдёт с 21 по 22 февраля.

7 февраля World Aquatics расширила список российских спортсменов и тренеров, получивших нейтральный статус для участия в соревнованиях под эгидой организации, до 110 человек. Российские спортсмены допускаются до соревнований World Aquatics исключительно в нейтральном статусе, им запрещено ассоциировать себя со страной и национальной федерацией.