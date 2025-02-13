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Российские пловцы выступят на этапе Кубка мира на открытой воде

Российские пловцы выступят на этапе Кубка мира на открытой воде
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Российские спортсмены выступят на первом этапе Кубка мира по плаванию на открытой воде. Об этом сообщает пресс‑служба World Aquatics.

В заявку на эти международные соревнования вошли Владислав Утробин, Александр Степанов, Владимир Иванов, Яна Курцева и Екатерина Сорокина.

Этап Кубка мира в заливе Сома в Хургаде (Египет) пройдёт с 21 по 22 февраля.

7 февраля World Aquatics расширила список российских спортсменов и тренеров, получивших нейтральный статус для участия в соревнованиях под эгидой организации, до 110 человек. Российские спортсмены допускаются до соревнований World Aquatics исключительно в нейтральном статусе, им запрещено ассоциировать себя со страной и национальной федерацией.

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