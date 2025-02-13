В Минспорта РФ сообщили об объединении Федераций бейсбола и софтбола России

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщил о слиянии Федераций бейсбола и софтбола России. Оно произойдёт 19 февраля в Москве на конференции по их объединению и избранию нового руководства.

«На международном уровне эти дисциплины давно идут рука об руку. С 2013 г. они объединены во Всемирную конфедерацию бейсбола и софтбола (WBSC). Мы следуем этому успешному примеру. Слияние позволит выстроить эффективную систему подготовки спортсменов, усилить взаимодействие с международными организациями и вывести развитие бейсбола и софтбола в России на новый уровень.

Важная часть конференции – выборы президента объединённой федерации. Уверен, Дмитрий Киселёв, заслуженный тренер России, возглавляющий Федерацию бейсбола России с 2017 г., одержит на них победу. Его хорошо знают в отрасли, он предан своему виду спорта более 30 лет.

В России профессионально занимаются софтболом и бейсболом уже почти 40 лет – с 1986 г. В 2001 г. сборная России по бейсболу завоевала серебро чемпионата Европы, а в 2003 г. наша команда по софтболу стала европейскими вице-чемпионами. В августе 2023 г. Москва принимала первый в истории «Кубок Китая и России» по бейсболу, а в январе 2025 г. мужская сборная по бейсболу провела турне на Кубе», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.