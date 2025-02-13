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«Ирина Александровна всегда на связи». Лала Крамаренко — о поддержке со стороны Винер

«Ирина Александровна всегда на связи». Лала Крамаренко — о поддержке со стороны Винер
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Российская гимнастка, чемпионка Европы — 2021 Лала Крамаренко рассказала о поддержке, которую оказывала экс-тренер национальной сборной по художественной гимнастике Ирина Винер.

«Безусловно, Ирина Александровна всегда на связи, всегда поддерживает. Малейшая травма, малейшая болезнь — она всегда звонит, спрашивает, как я себя чувствую, какие у меня планы, всегда ждёт в зале. Для нас она великий тренер, великий человек. Её наставления и советы всегда невероятно важны», — приводит слова Крамаренко «РИА Новости Спорт».

Напомним, 12 февраля Винер заявила, что покидает свой пост, который возглавляла с 2001 года.

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