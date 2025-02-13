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Певец Робби Уильямс заявил, что получил предложение выступить во время Супербоула — 2026

Певец Робби Уильямс заявил, что получил предложение выступить во время Супербоула — 2026
Робби Уильямс
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Популярный британский певец Робби Уильямс рассказал подписчикам в социальных сетях, что ему предложили выступить во время Супербоула — 2026.

«Боже. Меня только что попросили выступить в следующем году на Супербоуле. Ребята, для меня это большая честь. Спасибо», — написал артист в социальных сетях.

Напомним, в перерыве Супербоула — 2025 выступил американский рэпер Кендрик Ламар. Издание The Athletic поместило его на четвёртую строчку в рейтинге всех выступлений суперзвёзд шоу-бизнеса в перерывах Супербоула за всю историю. А второй раз в истории Супербоула победу одержала «Филадельфия Иглз». Они со счётом 40:22 обыграли «Канзас-Сити Чифс».

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