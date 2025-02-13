Дегтярёв заявил о готовности выстраивать работу с любым, кто возглавит МОК

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что готов работать с любым новоизбранным президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Выборы главы организации состоятся 20 марта.

«Мы готовы к диалогу с любым кандидатом, который будет избран. Наша цель — действовать в соответствии с Олимпийской хартией, которая гласит: каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь никакой дискриминации», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Напомним, в расширенный список кандидатов на пост президента МОК вошли Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Фейсал Аль-Хуссейн, Кирсти Ковентри, Моринари Ватанабэ, Давид Лапартьян и Йохан Элиаш.