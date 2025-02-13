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«Чеховские медведи» одержали очередную победу в гандбольной Суперлиге

«Чеховские медведи» одержали очередную победу в гандбольной Суперлиге
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Гандбольный клуб «Чеховские медведи» (Московская область) одержал победу в гостях над аутсайдером OLIMPBET Суперлиги командой «Каустик» из Волгограда. Игра предварительного этапа завершилась со счётом 36:29 в пользу «медведей».

Лидерами по количеству голов и бросков стали Кирилл Котов (семь бросков и шесть голов) и Александр Котов (шесть бросков и пять голов) из «Чеховских медведей». Больше всего времени мячом владела также команда из Подмосковья — 33 минуты против 27 у соперника.

Гандбол. Мужчины. Суперлига, предварительный этап:

«Каустик» (Волгоград) — «Чеховские медведи» (Московская область) — 29:36 (14:17).

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