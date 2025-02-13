Журова предположила, как переговоры Путина с Трампом отразятся на допуске спортсменов

Депутат Государственной думы Светлана Журова высказала мнение по поводу того, как грядущие переговоры между президентами России и США отразятся на возвращении российских спортсменов на международную арену.

«Давайте не бежать вперёд. Понятно, что биржа отреагировала на разговор Путина с Трампом (смеётся). Но МОК — это не биржа, у них есть своё понимание. В любом случае я вижу, что многие федерации оставили экстренную возможность допустить Россию. Пока они прорабатывают вариант для одного участника, что ненормально, могут расширить квоту отбора для спортсменов, если мирные договорённости будут достигнуты. Всё-таки это должно произойти. Пока этого не произойдёт, все будут наблюдать и думать, что это просто обнадёживающие слова. Ведь переговоры президентов могут идти от двух недель до месяца.

Мы видим, что хоккейные болельщики и функционеры каким-либо образом пытаются привлечь внимание к тому, что Россию надо обязательно включать. Зрелищность и другие аспекты без России теряют интерес. Понятно, что проще всего отреагировать зимним федерациям, ведь соревнования идут в самом разгаре, и у многих начинаются отборы на следующую Олимпиаду. Я бы повременила со скоростью событий, что все нас завтра включат и позовут. Они должны держать какую-то марку и постепенно отруливать назад», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.