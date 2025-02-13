Евгения Канаева в стихах отреагировала на отставку Ирины Винер

Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева отреагировала на новость об уходе Ирины Винер с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Бывшая спортсменка опубликовала в социальных сетях стих, посвящённый специалисту.

«В этом зале вы нам не читали морали,

Просто место нам всем в вашем сердце нашлось,

Просто в ваших глазах мы порою читали,

И улыбку, и гнев, и безвыходность слёз», — написала Канаева в социальных сетях.

Винер возглавляла сборную с 2001 года. 12 февраля министр спорта России Михаил Дегтярёв принял отставку тренера и поблагодарил Ирину Винер за многолетнюю работу и заслуги в художественной гимнастике, а также за поддержку спортсменов.