«Олицетворение художественной гимнастики». Яна Кудрявцева — об отставке Ирины Винер

13-кратная чемпионка мира, серебряный призёр ОИ-2016 гимнастка Яна Кудрявцева отреагировала на новость об уходе Ирины Винер с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она поблагодарила наставника за работу.

«Вы были, есть и будете олицетворением художественной гимнастики во всём мире! Спасибо за всё», — написала Кудрявцева в социальных сетях.

Отметим, Ирина Винер возглавляла сборную России с 2001 года. Накануне, 12 февраля министр спорта России Михаил Дегтярёв принял отставку специалиста и поблагодарил Ирину Винер за многолетнюю работу и заслуги в художественной гимнастике, а также за поддержку спортсменов.