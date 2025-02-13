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Стало известно, кто может занять место Винер в сборной России по художественной гимнастике

Стало известно, кто может занять место Винер в сборной России по художественной гимнастике
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10-кратная чемпионка мира бывшая гимнастка Ольга Капранова может стать исполняющей обязанности главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеграм-канал Sport Baza.

По данным СМИ, у руководства Федерации гимнастики России (ФГР) нет конкретного мнения по тому, кто будет утверждён на позицию главного тренера сборной по художественной гимнастике. Поэтому там могут доверить Капрановой временно возглавить команду. Источник также не исключает вариант утверждения титулованной гимнастки на эту должность на постоянной основе.

Накануне, 12 февраля, министр спорта России Михаил Дегтярёв принял отставку специалиста и поблагодарил Ирину Винер за многолетнюю работу и заслуги в художественной гимнастике, а также за поддержку спортсменов.
Она возглавляла сборную России с 2001 года.

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