Якоб Ингебригтсен установил два новых мировых рекорда за вечер на турнире во Франции

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный победитель ЧМ по лёгкой атлетике Якоб Ингебригтсен установил два мировых рекорда за один вечер на турнире в Льевене (Франция).

Норвежский спортсмен обновил мировой рекорд на миле в помещении. Эту дистанцию он пробежал за 3:45.14, что является на 1,49 секунды быстрее недавнего достижения американца Яреда Нугусе. Ингебригстен также показал лучшее время в мире в забеге на 1500 м в помещении — 3:29.61.

Ранее стало известно, что дело об обвинении в насилии со стороны отца двукратного олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира по лёгкой атлетике Якоба Ингебригтсена будет проходить при открытых дверях.