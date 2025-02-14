Келси — о возможном завершении карьеры: я просто откладываю все эти вопросы на потом

Американский футболист, игрок на позиции узкого конца в команде «Канзас-Сити Чифс» Национальной футбольной лиги, 35-летний Трэвис Келси поделился мнением о возможном завершении карьеры в ближайшем будущем.

«Я знаю, что всем интересно, буду ли я играть в следующем году, и в данный момент я просто откладываю все эти вопросы на потом. Я откладываю все проблемы, сколько могу. Я не принимаю никаких резких решений. Мне повезло за последние пять-шесть лет, я сыграл больше футбола, чем кто-либо.

Факт, что мы продолжаем доходить до этих чемпионатов AFC и Супербоул, означает, что я играю на три игры больше, чем все остальные в лиге. Это большой износ для тела», — сказал Келси в своём подкасте New Heights.

Супербоул-2025 прошёл в ночь с 9 на 10 февраля в Новом Орлеане. В финальном матче сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ) сошлись команды «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглз». Игра завершилась победой «Филадельфии» со счётом 40:22.