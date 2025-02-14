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Келси — о том, останется ли он в клубе, если не завершит карьеру: я должен своим товарищам

Келси — о том, останется ли он в клубе, если не завершит карьеру: я должен своим товарищам
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Американский футболист, игрок на позиции узкого конца в команде «Канзас-Сити Чифс» Национальной футбольной лиги 35-летний Трэвис Келси поделился мнением о том, останется ли он в команде, если не завершит карьеру.

«Я должен своим товарищам по команде, так что, если я останусь, это будет полностью осознанное решение. Я не собираюсь делать это наполовину. Я полностью здесь для них, и думаю, что могу играть. Вопрос только в том, мотивирован ли я или является ли это лучшим решением для меня как мужчины, как человека и как личности, чтобы взять на себя всю эту ответственность», — приводит слова Келси BBC Sport.

Келси был выбран в третьем раунде драфта в 2013 году «Канзас-Сити Чифс». Он выиграл Супербоул трижды и имеет наибольшее количество приёмов в плей-офф среди всех игроков в истории НФЛ. В финальном матче сезона сошлись команды «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглз». Игра завершилась победой «Филадельфии» со счётом 40:22.

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