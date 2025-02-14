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Бывшего главу Федерации тенниса Франции осудили на 10 лет за изнасилование

Бывшего главу Федерации тенниса Франции осудили на 10 лет за изнасилование
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Бывший президент Федерации тенниса Франции Жан-Пьер Дартевель приговорён к 10 годам заключения за изнасилование спортсменки. Об этом сообщила Le Parisien.

Судебный процесс проходил с 11 по 13 февраля. Девушка, которой сейчас 25 лет, обвинила Дартевеля в том, что он изнасиловал её несколько раз, когда она была несовершеннолетней. Контакты происходили в период с сентября 2016 года по март 2018 года, когда жертве было от 17 до 19 лет. Сейчас Дартевелю 74 года.

Дартевель утверждает, что все сексуальные контакты со спортсменкой происходили по обоюдному согласию. Он намерен подать апелляцию. Следствие утверждает, что контакты в основном происходили в стоматологической клинике Дартевеля, где он работал, а также в отеле или на придорожных станциях техобслуживания.

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