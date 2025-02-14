«Чемпионат» запустил премию на лучшие проекты в рамках Студенческого кубка БС

14 февраля спортивный портал «Чемпионат» при поддержке Бегового сообщества начал приём заявок на премию лучших проектов в рамках Студенческого кубка Бегового сообщества (СКБС). Задача премии — выявить и поддержать студенческие проекты, которые освещают и популяризируют лёгкую атлетику. Приём заявок продлится до 1 июня 2025 года. Принять участие в конкурсе могут студенты высших учебных заведений.

Победители будут определены в трёх номинациях:

– «Лучшая фотография»;

– «Лучший редакционный материал»;

– «Лучшее освещение СКБС в студенческом медиапроекте».

Фото: Беговое сообщество

Работы будет оценивать экспертное жюри спортивного портала «Чемпионат» и Бегового сообщества. Жюри обратит внимание на оригинальность, профессионализм и творческий подход. Победители получат ценные призы и возможность пройти стажировку в одной из компаний-организаторов.

Главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин: «Мы рады запустить эту премию вместе с командой Бегового сообщества и отметить молодых журналистов, которые освещают и популяризируют студенческую лёгкую атлетику. Мы надеемся, что премия станет стимулом для развития студенческой спортивной журналистики и появления будущих профессионалов в спортивном медиапространстве».

Фото: Беговое сообщество

«Слоган и модель развития Студенческого кубка БС — «Больше чем бег». Нам уже удалось сделать эти соревнования знаковыми для студентов, но не стоит забывать, что СКБС — это не только борьба и противостояние на дорожке, шоссе и в формате кросса. Это ещё и поддержка: своей команды на трибунах манежа, в пабликах вуза или более широких медиаформатах. Я рад, что для участников и болельщиков СКБС появилась дополнительная мотивация проявить себя в медиа. Это поможет им реализовать свой талант, а Кубку — стать ещё заметнее и ближе к аудитории», — прокомментировал руководитель студенческого направления Бегового сообщества Евгений Золотухин.

Беговое сообщество – организатор крупнейших в России забегов, в том числе Московского Марафона, Московского полумарафона и марафона «Белые ночи». Основанное в 2018 году, Беговое сообщество объединило под своим брендом серию забегов, проводимых командой Московского Марафона с 2013 года. Сегодня под брендом «Беговое сообщество» проводится 16 стартов различных форматов в Москве и Санкт-Петербурге.

Подробнее с Регламентом премии можно ознакомиться здесь.