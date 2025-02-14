Тайрик Хилл и Ноа Лайлз договорились, о проведении гонки друг с другом

Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, американский легкоатлет Ноа Лайлз и американский футболист, ресивер команды «Майами Долфинс» Тайрик Хилл договорились провести гонку друг против друга. Об этом они сообщили в совместном интервью People.

Хилл заявил, что считает себя представителем сильнейших спортсменов НФЛ. «Мы можем прийти и захватить ваш спорт в любой момент, если действительно захотим», — сказал он.

Лайлз же отметил, что Хилл никогда не сможет показать на дорожке то, что делает он сам. «Все говорят, что они будут самыми быстрыми в мире, но, когда дело доходит до этого, нужно быть победителем каждый раз, снова и снова. И каждый раз, когда я выхожу на самые важные соревнования, я побеждаю. Вот почему я самый быстрый в мире. Я делаю это на Олимпийских играх, я делаю это на чемпионатах мира, я делаю это где угодно, где это необходимо. И если мне нужно спуститься и, знаете, одолеть Тайрика...».

В НФЛ Тайрик Хилл получил прозвище Человек-молния за свою скорость бега до 40 км/ч на футбольном поле. Ноа Лайлз специализируется на спринтерских забегах. 4 августа 2024 года Лайлз стал олимпийским чемпионом в лёгкой атлетике в беге на 100 м. Он финишировал в финальном забеге с результатом 9,79.