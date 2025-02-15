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Россиянка Яна Бурлакова стала чемпионкой Европы по велоспорту на треке в спринте

Россиянка Яна Бурлакова стала чемпионкой Европы по велоспорту на треке в спринте
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Российская велогонщица чемпионка мира 2024 года Яна Бурлакова стала чемпионкой Европы по велоспорту на треке в спринте, который проходит в Бельгии. В финале она одержала победу над британкой Риан Эдмундс. Бурлакова проиграла первый финальный заезд, но в следующих двух опередила соперницу по результатам фотофиниша.

В борьбе за бронзу победу одержала ещё одна россиянка Алина Лысенко. Она оказалась сильнее итальянки Мириам Вече.

На чемпионате Европы российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Напомним, Яна Бурлакова в 2024 году стала чемпионкой мира в гите на 500 м, а Алина Лысенко в прошлом году победила в спринтерском зачёте Лиги чемпионов по велотреку.

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