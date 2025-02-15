Серебряный олимпийский призёр по прыжкам в высоту забил эффектный слэм-данк на матче НБА

28-летний американский прыгун в высоту, серебряный призёр летних Олимпийский игр 2024 года, серебряный призёр чемпионата мира в помещении 2024 года Шелби Макивен исполнил эффектный слэм-данк во время матча знаменитостей в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Матч знаменитостей проходит в рамках звёздного уикенда североамериканской лиги.
Примечательно, что Макивен оформил один из эффектных и сложных бросков — «мельницу». Игрок делает в прыжке полный оборот руки на 360 градусов и забивает сверху.
Макивен перехватывает мяч у лучшего игрока матча
Фото: Кадр из трансляции
Макивен убегает в отрыв
Фото: Кадр из трансляции
Макивен забивает «мельницей»
Фото: Кадр из трансляции
Команда Макивена по итогам матча уступила со счётом 55:66.