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Серебряный олимпийский призёр по прыжкам в высоту забил эффектный слэм-данк на матче НБА

Серебряный олимпийский призёр по прыжкам в высоту забил эффектный слэм-данк на матче НБА
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28-летний американский прыгун в высоту, серебряный призёр летних Олимпийский игр 2024 года, серебряный призёр чемпионата мира в помещении 2024 года Шелби Макивен исполнил эффектный слэм-данк во время матча знаменитостей в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Матч знаменитостей проходит в рамках звёздного уикенда североамериканской лиги.

Слэм-данк — вид забивания в баскетболе (а также стритболе), при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. Такой бросок оценивается так же, как и обычный, — в два очка. В баскетболе 3х3 и в стритболе — в одно.

Примечательно, что Макивен оформил один из эффектных и сложных бросков — «мельницу». Игрок делает в прыжке полный оборот руки на 360 градусов и забивает сверху.

Макивен перехватывает мяч у лучшего игрока матча

Макивен перехватывает мяч у лучшего игрока матча

Фото: Кадр из трансляции

Макивен убегает в отрыв

Макивен убегает в отрыв

Фото: Кадр из трансляции

Макивен забивает «мельницей»

Макивен забивает «мельницей»

Фото: Кадр из трансляции

Команда Макивена по итогам матча уступила со счётом 55:66.

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