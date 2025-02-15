Арман Дюплантис одержал победу на турнире в Берлине, преодолев отметку в 6,10 м

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис на ISTAF Indoor в Берлине (Германия) в закрытом помещении преодолел отметку в 6 метров и 10 сантиметров. Это лучший результат в сезоне на данный момент.

Лёгкая атлетика. ISTAF Indoor, Берлин (Германия). Прыжки с шестом, мужчины:

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,10 м (лучший результат сезона в мире, рекорд соревнований).

2. Эммануил Каралис (Греция) – 5,94 (личный рекорд).

3. Олег Зерникель (Германия) – 5,70.

На Олимпиаде-2024 Дюплантис уверенно завоевал второе в карьере золото Игр, взяв высоту в 6,00 м. После этого швед с первой же попытки прыгнул на 6,10 м, тем самым установив новый олимпийский рекорд. Позднее Дюплантису с третьей попытки покорилась высота в 6,25 м (новый мировой рекорд).