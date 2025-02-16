Россиянин Виталий Лалетин стал абсолютным чемпионом мира по армрестлингу на левой руке

Российский супертяжеловес Виталий Лалетин на турнире East vs West стал абсолютным чемпионом мира по армрестлингу на левой руке. В финальном поединке он выиграл у бывшего чемпиона Артёма Морозова из Казахстана со счётом 4-2.

Армрестлинг. East vs West 16. Тбилиси, Грузия. Мужчины. Левая рука:

Титульный бой в супертяжёлом весе — Виталий Лалетин (Россия) – Артём Морозов (Казахстан) – 4:2.

Супертяжёлый вес — Алекс Курдеча (Польша) – Давид Дадикян (Армения) – 0:3.

Титульный бой в весовой категории до 95 кг: Олег Петренко (Украина) – Беткили Ониани (Грузия) – 4:0.

Титульный бой в весовой категории до 85 кг: Даниэль Прокопчук (Молдова) – Олег Жох (Украина) – 0:4.