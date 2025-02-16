«Шёл к этой мечте 23 года». Лалетин — о победе на ЧМ по армрестлингу на левой руке

Российский супертяжеловес Виталий Лалетин прокомментировал победу на турнире East vs West по армрестлингу на левой руке. Она принесла ему титул чемпиона мира. В финальном поединке он выиграл у бывшего чемпиона Артёма Морозова из Казахстана со счётом 4-2.

Фото: Из личного архива Виталия Лалетина

«Друзья, сегодня сбылась моя мечта. Я стал абсолютным чемпионом мира на левой руке среди профессионалов в супертяжёлом весе!!! Шёл к этой мечте 23 года. Спасибо всем, кто был рядом», — написал Лалетин в социальных сетях.

Армрестлинг. East vs West 16. Тбилиси, Грузия. Мужчины. Левая рука

Титульный бой в супертяжёлом весе — Виталий Лалетин (Россия) – Артём Морозов (Казахстан) – 4:2.

Супертяжёлый вес — Алекс Курдеча (Польша) – Давид Дадикян (Армения) – 0:3.

Титульный бой в весовой категории до 95 кг — Олег Петренко (Украина) – Беткили Ониани (Грузия) – 4:0.

Титульный бой в весовой категории до 85 кг — Даниэль Прокопчук (Молдова) – Олег Жох (Украина) – 0:4.