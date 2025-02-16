World Aquatics допустила Кузнецова и Тимошинину до крупнейших стартов

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила списки российских спортсменов, получивших нейтральный статус. Призёру Олимпийских игр Евгению Кузнецову и трёхкратной чемпионке Европы Юлии Тимошининой позволено выступать на всех крупнейших стартах.

Ранее нейтральный статус позволял им выступать только на соревнованиях уровнем ниже, чем Кубок мира и чемпионат мира.

Главным стартом для прыгунов в воду в нынешнем сезоне‑2025 должен стать чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре. Он состоится 11 июля — 3 августа.

Кузнецову 34 года. Он является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина, а также чемпионом мира. Тимошинина — серебряный призёр чемпионата мира 2019 года.