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Японец Тосикадзу Яманиси установил мировой рекорд по спортивной ходьбе на 20 км

Японец Тосикадзу Яманиси установил мировой рекорд по спортивной ходьбе на 20 км
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Японец Тосикадзу Яманиси установил мировой рекорд по спортивной ходьбе на 20 км на соревнованиях в Кобе (Япония). Он преодолел дистанцию за 1:16.10. Предыдущий рекорд принадлежал другому представителю Японии Юсукэ Судзуки и держался с марта 2015 года (1:16.36).

Яманиси 29 лет, он завоевал золото на дистанции 20 км на чемпионатах мира 2019 и 2022 годов и стал бронзовым призёром Олимпийских игр ‑ 2020 в Токио в этой же дисциплине. В 2017 году на летней Универсиаде в Тайбэе он выиграл золотую медаль, показав результат 1:27.30. После выпуска из университета он стал выступать за спортивный клуб Toyota Group.

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